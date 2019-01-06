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Рождественский турнир. Финал. Беларусь одолела Россию и в 12-й раз выиграла титул
07.01.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Рождественский турнир
Финал
Беларусь – Россия – 8:5 (3:0, 4:3, 1:2)
7 января, 18.00. Минск, «Чижовка-Арена»
Отметим, что Александр Лукашенко набрал три (1+2) очка.
3-е место
Финляндия – ОАЭ – 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
7 января, 13.00. Минск, «Чижовка-Арена»
Напомним, наибольшее количество титулов победителя турнира (12) у белорусской команды (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), трижды успех праздновали россияне (2007, 2011, 2015).
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Рождественский турнир Финал Беларусь – Россия – 8:5 (3:0, 4:3, 1:2) 7 января, 18.00.
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