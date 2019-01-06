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НБА. «Хьюстон» примет «Денвер», «Даллас» – «Лейкерс» и другие матчи
07.01.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. «Хьюстон» Хардена примет «Денвер» Йокича.
«Даллас» встретится дома с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
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