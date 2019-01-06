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НБА. «Хьюстон» примет «Денвер», «Даллас» – «Лейкерс» и другие матчи

07.01.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей. «Хьюстон» Хардена примет «Денвер» Йокича.

«Даллас» встретится дома с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Сан-Антонио
Дата проведения
8 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Бостон – Бруклин
Дата проведения
8 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Денвер
Дата проведения
8 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Юта
Дата проведения
8 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Мемфис
Дата проведения
8 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
8 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Нью-Йорк
Дата проведения
8 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Орландо
Дата проведения
8 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
 
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