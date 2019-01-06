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Сергей Гончаров: «Мы бы не получили ЧМ-2021, если бы не было Рождественского турнира»

07.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров в «Контурах» на ОНТ оценил важность Рождественского турнира.

«Рождественский турнир – инвестиция в развитие хоккея. Мы бы не получили ЧМ-2021, если бы не было Рождественского турнира. Потому что люди приезжают, видят условия в стране, как тут относятся к хоккею», – сказал Гончаров.

Напомним, ЧМ-2021 пройдет в Беларуси и Латвии.

 
 
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Заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров в «Контурах» на ОНТ оценил важность Рождественского турнира.
 
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