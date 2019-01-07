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В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Ман Сити» – с «Бернли» и другие пары

08.01.2019 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити – Бернли

Кристал Пэлас – Тоттенхэм

Челси – Шеффилд Уэнсдей/Лутон

АФК Уимблдон – Вест Хэм

Шрусбери/Сток Сити – Вулверхэмптон

Миллуолл – Эвертон

Брайтон – Вест Бромвич

Бристоль Сити – Болтон

Аккрингтон – Дерби Каунти/Саутгемптон

Донкастер – Олдхэм

Ньюкасл/Блэкберн – Уотфорд

Мидлсбро – Ньюпорт

Барнет – Брентфорд

Портсмут – КПР

Суонси – Джиллингем

 

 
 
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