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В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Ман Сити» – с «Бернли» и другие пары
08.01.2019 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
Арсенал – Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити – Бернли
Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Челси – Шеффилд Уэнсдей/Лутон
АФК Уимблдон – Вест Хэм
Шрусбери/Сток Сити – Вулверхэмптон
Миллуолл – Эвертон
Брайтон – Вест Бромвич
Бристоль Сити – Болтон
Аккрингтон – Дерби Каунти/Саутгемптон
Донкастер – Олдхэм
Ньюкасл/Блэкберн – Уотфорд
Мидлсбро – Ньюпорт
Барнет – Брентфорд
Портсмут – КПР
Суонси – Джиллингем
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
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