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Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее
08.01.2019 09:45 — Новости Спорта | БелТА
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) успешно провела стартовый матч на турнире в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в игре 1/16 финала белоруска одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (10) - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В 1/8 финала Александра Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161).-0-
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) успешно провела стартовый матч на турнире в австралийском...
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