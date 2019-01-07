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Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее

08.01.2019 09:45 — Новости Спорта | БелТА  
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Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) успешно провела стартовый матч на турнире в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре 1/16 финала  белоруска одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (10) - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В 1/8 финала Александра Саснович сыграет с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) успешно провела стартовый матч на турнире в австралийском...
 
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