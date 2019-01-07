ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Козеко: «К сожалению, к Гуськовой и Гладченко, пропускающим сезон, присоединилась Цупер. У нее болит колено»

08.01.2019 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко рассказал, что вместе с Анной Гуськовой и Станиславом Гладченко сезон пропустит и Алла Цупер.

— К сожалению, к Анне Гуськовой и Станиславу Гладченко, пропускающим сезон, присоединилась Алла Цупер. Уже на сбор в Финляндию она с нами не ездила. У нее болит колено. Поэтому решили не рисковать — взять паузу. Правда, есть надежда, что она сможет выступить на домашнем этапе Кубка мира в феврале, но, будем честны, небольшая. Хотя Алла прошла всю межсезонную подготовку, хорошо отработала вкатывание и затем в ноябре — почти весь домашний сбор на водном трамплине. Только в конце его не смогла сдать прыжки на лицензию. Вообще травмировала это колено Алла еще летом, когда сдавали нормативы скоростно-силовой подготовки, неудачно дернув его. При щадящем режиме тренировок оно не беспокоило, а как только начинала прыгать — воспалялось. Поэтому посоветовались с врачами и решили, что нужно пройти хороший реабилитационный курс. И самое главное — войти в нормальный весовой режим, избавиться от лишних килограммов, которые и приводят к подобным травмам. В Америку сейчас с нами она не летит.

Дома в эти полторы недели мы не только встретили с близкими Новый год, но и хорошо поработали, выполнив весь запланированный объем. Отдыхали только 1 января, а последнюю перед отлетом тренировку провели на «Минск-Арене» 2-го. В этот перерыв между финским сбором и североамериканским турне впервые прыгали не только на лонже, но и на водном трамплине в Республиканском центре фристайла.

Посмотрим, даст ли этот эксперимент положительный эффект. Завтра сборная уже улетает в Солт-Лейк-Сити. В выездной состав вошли Антон Кушнир, Максим Густик, Дима Мазуркевич, Паша Дик, Артем Башлаков и Саша Романовская. Там на базе в Парк-Сити проведем недельный сбор, после чего переедем в Лейк-Плэсид для участия в стартовом этапе Кубка мира, – рассказал Козеко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко рассказал, что вместе с Анной Гуськовой и Станиславом Гладченко сезон пропустит и Алла Цупер.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Слован»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика