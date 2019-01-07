Николай Козеко: «К сожалению, к Гуськовой и Гладченко, пропускающим сезон, присоединилась Цупер. У нее болит колено»

Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко рассказал, что вместе с Анной Гуськовой и Станиславом Гладченко сезон пропустит и Алла Цупер.

— К сожалению, к Анне Гуськовой и Станиславу Гладченко, пропускающим сезон, присоединилась Алла Цупер. Уже на сбор в Финляндию она с нами не ездила. У нее болит колено. Поэтому решили не рисковать — взять паузу. Правда, есть надежда, что она сможет выступить на домашнем этапе Кубка мира в феврале, но, будем честны, небольшая. Хотя Алла прошла всю межсезонную подготовку, хорошо отработала вкатывание и затем в ноябре — почти весь домашний сбор на водном трамплине. Только в конце его не смогла сдать прыжки на лицензию. Вообще травмировала это колено Алла еще летом, когда сдавали нормативы скоростно-силовой подготовки, неудачно дернув его. При щадящем режиме тренировок оно не беспокоило, а как только начинала прыгать — воспалялось. Поэтому посоветовались с врачами и решили, что нужно пройти хороший реабилитационный курс. И самое главное — войти в нормальный весовой режим, избавиться от лишних килограммов, которые и приводят к подобным травмам. В Америку сейчас с нами она не летит.

Дома в эти полторы недели мы не только встретили с близкими Новый год, но и хорошо поработали, выполнив весь запланированный объем. Отдыхали только 1 января, а последнюю перед отлетом тренировку провели на «Минск-Арене» 2-го. В этот перерыв между финским сбором и североамериканским турне впервые прыгали не только на лонже, но и на водном трамплине в Республиканском центре фристайла.

Посмотрим, даст ли этот эксперимент положительный эффект. Завтра сборная уже улетает в Солт-Лейк-Сити. В выездной состав вошли Антон Кушнир, Максим Густик, Дима Мазуркевич, Паша Дик, Артем Башлаков и Саша Романовская. Там на базе в Парк-Сити проведем недельный сбор, после чего переедем в Лейк-Плэсид для участия в стартовом этапе Кубка мира, – рассказал Козеко.