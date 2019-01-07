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Дакар. Грузовики. Экипаж Вишневского финишировал 9-м на первом этапе, Вязович – 14-й

08.01.2019 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дакар-2019
7 января 2019 года
Этап 1
 
Грузовики
 
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 1:09.05
2. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») +0.18
3. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко»)  +0.53
5. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +3.33
6. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +3.49
7. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ») +4.02...
9. Алексей Вишневский (Беларусь, МАЗ) +6.08...
14. Сергей Вязович (Беларусь, МАЗ) +10.27...
17. Александр Василевский (Беларусь, МАЗ) +12.45
 
Мотоциклы
 
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 0:57.36
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.34
3. Рикки Брэйбек (США, «Хонда») +2.52
…93. Анастасия Нифонтова (Россия, «Хускварна») +38.35 (12-я в зачете Motul)
94. Дмитрий Агошков (Россия, «КТМ») +35.56
  
Квадроциклы 
 
1. Николя Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 1:17.15
2. Иеремия Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +3.55
3. Томас Кубиена (Чили, «Ибос») +8.22
  
Внедорожники 
 
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 1:01,41
2. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») +1.59
3. Якуб Пшигонский (Польша, «Мини») +2.00
4. Владимир Васильев (Россия, «Тойота») +2.18
…7. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +2.57
…13. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») +6.07 
 
Мотовездеходы SxS
 
1. Рейналдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 1:11.13
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +1.27
3. Жерар Фаррес Гелль (Испания, «Кан-Ам») +2.32
…8. Сергей Карякин (Россия, «БРП») +5.03
 
 
 
 
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