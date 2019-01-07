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Константин Путило стал председателем Могилевской областной федерации футбола
08.01.2019 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председателем Могилевской областной федерации футбола избран Константин Путило, генеральный директор РУП «Могилевэнерго».
Константин Путило сменил на посту Анатолия Глаза.
Отметим, что Константин Путило – отец полузащитника Антона Путило.
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Председателем Могилевской областной федерации футбола избран Константин Путило, генеральный директор РУП «Могилевэнерго».
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