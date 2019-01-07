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Фабрегас согласовал с «Монако» контракт на 3,5 года. «Челси» заморозил сделку, пока не найдет замену
08.01.2019 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
Испанец согласовал с монегасками условия контракта, рассчитанного на 3,5 сезона.
«Челси» заморозил сделку до того момента, когда найдет замену Фабрегасу.
В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Фабрегас согласовал с «Монако» контракт на 3,5 года. «Челси» заморозил сделку, пока не найдет замену
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас близок к переходу в «Монако».
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