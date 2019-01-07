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Квитова наколотила 28 виннерсов за два сета. Смотрите в обзоре матча с Соболенко
08.01.2019 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира в Сиднее чешка Петра Квитова обыграла чемпионку Шэньчжэня Арину Соболенко – 6:1, 7:5.
За 80 минут игры Квитова сделала 28 ударов навылет при 27 ошибках. У Соболенко – 11 виннерсов и 16 ошибок.
Лучшие удары и розыгрыши смотрите в обзоре от официального канала WTA.
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В первом круге турнира в Сиднее чешка Петра Квитова обыграла чемпионку Шэньчжэня Арину Соболенко – 6:1, 7:5.
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