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«Ислочь» проявляет интерес к Зубовичу и Сергею Концевому
08.01.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com,
Известно, что Концевой по окончании срока действия контракта
Зубович в декабре покинул малазийскую «Мелаку Юнайтед. Ранее
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Как стало известно Tribuna.com, «Ислочь» проявляет интерес к форварду Егору Зубовичу и защитнику Сергею Концевому.
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