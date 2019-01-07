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«Ислочь» проявляет интерес к Зубовичу и Сергею Концевому

08.01.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, «Ислочь» проявляет интерес к форварду Егору Зубовичу и защитнику Сергею Концевому.

Известно, что Концевой по окончании срока действия контракта покинул «Торпедо-БелАЗ».

Зубович в декабре покинул малазийскую «Мелаку Юнайтед. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Шахтера».

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, «Ислочь» проявляет интерес к форварду Егору Зубовичу и защитнику Сергею Концевому.
 
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