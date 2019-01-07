«Спорт кадр»: Беларусь, возможно, примет МЧМ-2019 в первом дивизионе 

Беларусь, возможно, станет хозяйкой молодежного чемпионата мира-2019 в первом дивизионе.

Об этом сообщил ведущий в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5». Срок подачи заявки – не позднее чем за две недели до майского конгресса ИИХФ в Словакии. Наиболее вероятная арена проведения – «Чижовка-Арена».

Заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров рассказал об этом подробнее:

«В ИИХФ есть правило: если твоя команда выходит в дивизион выше или спускается на дивизион ниже, то ты не можешь претендовать на организацию этого турнира. Дается право тем, кто в этом дивизионе прошлый год играли. Соответственно, мы последние годы на юниорском и молодежном уровне не могли подавать так как наши команды, то поднимались вверх, то опускались вниз. Или юниоры оставались наверху, где уже все прописано.

Задача команды – вернуться в элиту. Вы мне скажите, легче это сделать при поддержке своих стен или вот сейчас как в Германии. Той команде свои стены и помогли», – сказал Гончаров в эфире «Беларусь 5» .