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Лучшие легкоатлеты 2018 года определены в Минске
08.01.2019 21:16 — Новости Спорта | БелТА
Во время церемонии
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика". Ее вручение состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Лучшими легкоатлетами ушедшего года признаны Ольга Мазуренок (марафон) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Ольга Мазуренок отметила, что приятно, когда заслуги спортсменов признаются и ценятся.
Впервые был вручен почетный знак БФЛА "За заслуги" олимпийским чемпионкам Татьяне Ледовской и Эллине Зверевой.
Награды получили также лучшие атлеты и тренеры в номинациях "Юноши", "Юниоры" и "Молодежь", определены лучшие судьи сезона. По результатам специального голосования выбраны лучшие легкоатлетические фото 2018 года.
Лучшей командой названа женская марафонская сборная на чемпионате Европы в Берлине.
"Этот сезон выдался самым результативным для белорусской легкой атлетики. Важно, что спортсмены поверили в себя. Конкуренция растет, но наши спортсмены продолжают завоевывать медали. Данная церемония награждения - признание заслуг атлетов. Такие мероприятия нужны и важны", - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
Церемония вручения премий "Атлетика" проводилась в пятый раз.-0-
Фото Андрея Покумейког
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика". Ее...
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