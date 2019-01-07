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Лучшие легкоатлеты 2018 года определены в Минске

08.01.2019 21:16 — Новости Спорта | БелТА  
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Лучшие легкоатлеты 2018 года определены в Минске
Во время церемонии

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика". Ее вручение состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшими легкоатлетами ушедшего года признаны Ольга Мазуренок (марафон) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Ольга Мазуренок отметила, что приятно, когда заслуги спортсменов признаются и ценятся.

Впервые был вручен почетный знак БФЛА "За заслуги" олимпийским чемпионкам Татьяне Ледовской и Эллине Зверевой.

Награды получили также лучшие атлеты и тренеры в номинациях "Юноши", "Юниоры" и "Молодежь", определены лучшие судьи сезона. По результатам специального голосования выбраны лучшие легкоатлетические фото 2018 года.

Лучшей командой названа женская марафонская сборная на чемпионате Европы в Берлине.

"Этот сезон выдался самым результативным для белорусской легкой атлетики. Важно, что спортсмены поверили в себя. Конкуренция растет, но наши спортсмены продолжают завоевывать медали. Данная церемония награждения - признание заслуг атлетов. Такие мероприятия нужны и важны", - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Церемония вручения премий "Атлетика" проводилась в пятый раз.-0-

Фото Андрея Покумейког

 
Теги: Минск
 
 
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2018 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика". Ее...
 
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