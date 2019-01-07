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Иньеста извинился за фотографию в инстаграме. Его обвинили в расизме
08.01.2019 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
Иньеста разместил в инстаграме фотографию, на которой он с друзьями отмечает праздник Богоявления, переодевшись в образы из Евангелия. Чтобы соответствовать темнокожим персонажам, двое из компании нанесли грим на лицо.
Фотография вызвала негативную реакцию в социальных сетях, футболиста обвинили в расизме.
«6 января семья
Образы Трех Королей принадлежат культуре нашей страны. Это традиция, которую семья Иньесты повторяет каждый год.
Мы хотим урегулировать разногласия, возникшие вокруг этой фотографии, на которой три человека, одетые и загримированные, выглядят как Короли Востока – Гаспар, Мельхиор и Балтасар. Их образы можно встретить на всех парадах и шествиях, которые проводятся в Испании в этот день.
Иньеста никогда не хотел никого обидеть и приносит извинения тем, кого могла задеть эта фотография», – приводит слова представителей Иньесты As.
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