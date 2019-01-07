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Иньеста извинился за фотографию в инстаграме. Его обвинили в расизме

08.01.2019 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста принес извинения за фотографию в социальных сетях.

Иньеста разместил в инстаграме фотографию, на которой он с друзьями отмечает праздник Богоявления, переодевшись в образы из Евангелия. Чтобы соответствовать темнокожим персонажам, двое из компании нанесли грим на лицо.

Фотография вызвала негативную реакцию в социальных сетях, футболиста обвинили в расизме. 

«6 января семья Андреса Иньесты отмечала праздник Трех Королей у себя дома и решила сфотографироваться, чтобы поделиться этим фото со своими поклонниками.

Образы Трех Королей принадлежат культуре нашей страны. Это традиция, которую семья Иньесты повторяет каждый год.

Мы хотим урегулировать разногласия, возникшие вокруг этой фотографии, на которой три человека, одетые и загримированные, выглядят как Короли Востока – Гаспар, Мельхиор и Балтасар. Их образы можно встретить на всех парадах и шествиях, которые проводятся в Испании в этот день.

Иньеста никогда не хотел никого обидеть и приносит извинения тем, кого могла задеть эта фотография», – приводит слова представителей Иньесты As. 

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