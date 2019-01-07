8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" после двух подряд домашних поражений от лидеров КХЛ питерского СКА и московского ЦСКА обыграли братиславский "Слован" со счетом 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамо" - "Слован"- 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

"Минск-Арена". 7477 зрителей.

"Динамо": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Блум, Степанов - Терещенко - А.Костицын; Лисовец - Хенкель, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Готовец, Коголев - Ковыршин - С.Костицын; Китаров - Волков - Гаврус; Литвинов.

"Слован: Чилиак (Штепанек); Серсен - Яношик, Червены - Сукель - Лунтер; Клок - Грман, Чипчура - Таффе - Рау; Жилинас - Бачик, Грнка - Буц - Лампер; Слобода - Бэйли - Еглич; Шварни, Баранов.

Шайбы: 0:1 - Чипчура (Сукель. 0.46), 1:1 - А.Костицин (Терещенко, Степанов. 1.03), 2:1 - Хауден (3.59), 2:2 - Грнка (22.33), 3:2 - Хауден (Блум, Пулккинен, 28.15, в большинстве), 4:2 - Хауден (Готовец, Пулккинен, 30.21), 4:3 - Таффе (Бэйли, 53.30, в большинстве), 5:3 - Степанов (Терещенко, Уиркош, 59.27, в пустые ворота).

Броски: 22 - 33.

Штраф: 10 - 6.

Начало заключительного поединка домашней серии обескуражило поклонников "зубров" - не прошло и минуты, как гости открыли счет после броска Кайла Чипчуры. К счастью, буквально через 17 секунд хозяева восстановили паритет благодаря голу Андрея Костицына, а на исходе 4-й минуты игрового времени Куинтон Хауден забросил первую из своих сегодняшних шайб - 2:1. В начале второй двадцатиминутки Томаш Грнка сравнял счет, затем Куинтон Хауден дважды подряд поразил ворота гостей. В заключительной трети матча хоккеисты "Слована" много атаковали, но голкипер минчан Юнас Энрот в очередной раз оказался на высоте, неоднократно спасая команду после опаснейших бросков. Однако за 6 минут до окончания 3-го периода и он оказался бессилен, когда Джефф Таффе реализовал численное преимущество. После этого гости продолжали владеть инициативой, но добиться успеха не смогли. Более того, за полминуты до финальной сирены Андрей Степанов поразил пустые ворота гостей, установив окончательный результат - 5:3.

После сегодняшней виктории динамовцы набрали 32 очка в 46 проведенных встречах и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Два следующих поединка подопечные Андрея Сидоренко проведут на выезде: 11 января они сыграют в Магнитогорске против местного "Металлурга", а 13 января в Москве встретятся с лидером Западной конференции ЦСКА.-0-