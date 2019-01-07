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На стадионе «Динамо-Юни» завершился монтаж крыши главной трибуны
08.01.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
На стадионе «Динамо-Юни» продолжается процесс реконструкции, сообщает группа
В настоящее время завершился монтаж кровли главной трибуны.
Как сообщалось ранее, трибуны стадиона вмещают около 2 тыс человек.
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На стадионе «Динамо-Юни» продолжается процесс реконструкции, сообщает группа «Вконтакте» «Арены Беларуси».
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