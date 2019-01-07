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Андрей Сидоренко: «Я не совсем доволен взаимодействием в команде»

08.01.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Слованом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Tribuna.com.

– Матч для нас складывался тяжело. Мы изначально опасались, хватит ли эмоций на третью игру в серии. До этого были две сложные встречи, в которых мы отдали много сил.

Начало матча пошло не по плану. Немножко не настроились. Хорошо, что быстро сравняли счет. Немножко перестроили игру – добились результата. Но я не совсем доволен взаимодействием в нашей команде. Самое главное, что добились победы. Это очень важно, – сказал Сидоренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Слованом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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