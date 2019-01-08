Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

Майкл Оливер, главный арбитр первого полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – , назначил пенальти в ворота гостей.

На 25-й минуте встречи форвард Харри Кейн вышел один на один с вратарем , и Кепа Аррисабалага сбил игрока в своей штрафной.

Оливер после подсказки от лайнсмена зафиксировал офсайд у Кейна, однако затем обратился к системе видеопомощи (VAR).

Арбитру подсказали, что вне игры у Кейна не было, и Оливер назначил пенальти.

На 26-й минуте игры Кейна с точки открыл счет в матче.