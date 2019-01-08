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Директор брестского «Руха»: «Если руководство скажет выходить в высшую лигу – будем выходить. Придется отойти от «Динамо»
08.01.2019 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Руха» Сергей Присяжнюк в разговоре с корреспондентом
– Если завтра руководство скажет выходить в высшую лигу – значит, будем выходить. Сегодня мы отдельное юридическое лицо. Да, придется отойти от «Динамо». Но это сугубо документальная работа. Сегодня в стране юрлицо ликвидируется за один день. А нам не придется создавать новый клуб с нуля. Его название останется прежним. Потребуется только провести реорганизацию, чтобы перестать быть аффилированным лицом.
– Но в таком случае вам понадобится искать новые источники финансирования.
– Да, без денег футбол сейчас не живет. Значит, будем искать других спонсоров. Многие через это проходили. У нас уже есть наработки, как в случае чего жить дальше. Возможно, это будет какой-то очередной зарубежный инвестор. Такое развитие событий вполне допустимо, поскольку в ту сторону тоже смотрим. Например, уже есть хорошие связи в Бельгии – работали по рекламе с логистической компанией «Сонкотра». В общем, посмотрим. Сейчас важно, как дальше будем жить с «Динамо». Если продлеваем наше соглашение, то продолжаем существовать как фарм-клуб. Если нет, то будем что-то думать, менять и решать. При таком варианте юридических препятствий для выхода в высшую лигу не станет.
– Срок соглашения уже истек?
– Да, оно было рассчитано до 31 декабря. А значит, в ближайшее время наступит ясность, – сказал Присяжнюк.
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Директор брестского «Руха»: «Если руководство скажет выходить в высшую лигу – будем выходить. Придется отойти от «Динамо»
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