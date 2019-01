Нападающий Мохамед Салах назван лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года.

26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд.

В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садьо Мане и габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.