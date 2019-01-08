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«Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)

09.01.2019 — Новости Спорта | Вечерний Гродно  
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 «Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)

В очередном туре хоккейного чемпионата страны «красно-чёрные» снова уверенно провели матч и заслуженно победили жлобинский «Металлург».

Самым результативным получился первый период, в котором зрители увидели четыре заброшенные шайбы. Сначала Александр Малявко открыл счёт, затем преимущество хозяев удвоил Левша. Гости отыграли одну шайбу, но ещё до перерыва Сергей Малявко восстановил разницу в две шайбы.

«Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)

Ну а точку в матче поставил классным ударом в «девятку» Антон Елисеенко в середине второй двадцатиминутки. Оставшееся время матча гродненцы, как показалось, доигрывали в спокойном режиме, хотя могли забросить ещё не одну шайбу.

«Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)

«Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)

4:1 — очередная уверенная победа команды Сергея Пушкова.

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На послематчевой пресс-конференции тренер гостей Сергей Тертышный признался, что его команду поставили на место, а «Неман» мог забросить куда больше, чем 4 шайбы. А на вопрос журналиста, почему в том году «Неману» трудно давались матчи с середняками турнирной таблицы, главный тренер ответил оригинально:

— Сергей Михайлович, почему в первой половине сезона была одна команда, а сейчас совсем другая?

— Потому что тогда был 2018 год, а сейчас 2019!

 
 
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  В очередном туре хоккейного чемпионата страны «красно-чёрные» снова уверенно провели матч и заслуженно победили жлобинский «Металлург». Read More...
 
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