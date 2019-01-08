 «Металлург» поставили на место — гродненские хоккеисты снова победили (+видео)





В очередном туре хоккейного чемпионата страны «красно-чёрные» снова уверенно провели матч и заслуженно победили жлобинский «Металлург».

Самым результативным получился первый период, в котором зрители увидели четыре заброшенные шайбы. Сначала Александр Малявко открыл счёт, затем преимущество хозяев удвоил Левша. Гости отыграли одну шайбу, но ещё до перерыва Сергей Малявко восстановил разницу в две шайбы.





Ну а точку в матче поставил классным ударом в «девятку» Антон Елисеенко в середине второй двадцатиминутки. Оставшееся время матча гродненцы, как показалось, доигрывали в спокойном режиме, хотя могли забросить ещё не одну шайбу.









4:1 — очередная уверенная победа команды Сергея Пушкова.

На послематчевой пресс-конференции тренер гостей Сергей Тертышный признался, что его команду поставили на место, а «Неман» мог забросить куда больше, чем 4 шайбы. А на вопрос журналиста, почему в том году «Неману» трудно давались матчи с середняками турнирной таблицы, главный тренер ответил оригинально:

— Сергей Михайлович, почему в первой половине сезона была одна команда, а сейчас совсем другая?

— Потому что тогда был 2018 год, а сейчас 2019!