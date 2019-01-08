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Australian Open. Квалификация. Говорцова оказалась сильнее Солер Эспиносы

09.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Одна белоруска стартовала в квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Ольга Говорцова (Беларусь, 390) – Сильвия Солер Эспиноса (Испания, 185) – 2:6, 6:2, 6:1

Полностью сетка здесь.

 
 
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Одна белоруска стартовала в квалификации Australian Open.
 
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