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Australian Open. Квалификация. Говорцова оказалась сильнее Солер Эспиносы
09.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Одна белоруска стартовала в квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Ольга Говорцова (Беларусь, 390) – Сильвия Солер Эспиноса (Испания, 185) – 2:6, 6:2, 6:1
Полностью сетка
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Одна белоруска стартовала в квалификации Australian Open.
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