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Хобарт (WTA). Второй круг. Лапко проиграла Ястремской

09.01.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Хобарте белоруска Вера Лапко (63) проиграла украинке Даяне Ястремской (59) – 1:6, 4:6.

Сетка турнира здесь.

Hobart International

Хобарт, Австралия

7 – 12 января 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина)  Вера Лапко (Беларусь)
6:1|6:4
Дата проведения
9 января, 03.30
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия)  Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
6:3|6:2
Дата проведения
9 января, 02.10
Онлайн матча

 

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Виктория Кужмова (Словакия)
6:7|6:4|6:1
Дата проведения
9 января, 03.10
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Зои Хайвс (Австралия)
6:2|6:4
Дата проведения
9 января, 05.30
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
9 января, 05.00
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
9 января, 06.00
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша)  Грет Миннен (Бельгия)
Дата проведения
9 января, 09.00
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
9 января, 10.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Хобарте белоруска Вера Лапко (63) проиграла украинке Даяне Ястремской (59) – 1:6, 4:6.
 
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