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Хобарт (WTA). Второй круг. Лапко проиграла Ястремской
09.01.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Хобарте белоруска Вера Лапко (63) проиграла украинке Даяне Ястремской (59) – 1:6, 4:6.
Сетка турнира
Hobart International
Хобарт, Австралия
7 – 12 января 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Хобарте белоруска Вера Лапко (63) проиграла украинке Даяне Ястремской (59) – 1:6, 4:6.
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