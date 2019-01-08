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Лучший бомбардир чемпионатов Чехословакии: «Кто лучше играет – Путин или Лукашенко? Думаю, Путин, он быстрее двигается»
09.01.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Чехословакии Милан Новы, который приезжал на Рождественский турнир, в интервью корреспонденту
– Не могу не спросить: кто лучше играет – Путин или Лукашенко?
– Хм… Думаю, Путин. Он быстрее двигается. Лукашенко очень силен физически и обладает мощным броском. Но у него нет таких партнеров, как Фетисов и Буре.
– Сами играете?
– Немного. С друзьями и молодыми ребятами-непрофессионалами. С музыкантами, которые отлично исполняют весь репертуар «Битлз» и других всемирно известных групп. За год они дают больше сотни концертов по всей Европе. И когда мне нужно, я могу к ним обратиться – они помогут и сделают отличное выступление, – сказал Новы.
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Лучший бомбардир чемпионатов Чехословакии: «Кто лучше играет – Путин или Лукашенко? Думаю, Путин, он быстрее двигается»
Лучший бомбардир в истории чемпионатов Чехословакии Милан Новы, который приезжал на Рождественский турнир, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко...
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