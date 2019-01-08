Расписание работы пунктов продажи клубных карт-2018 на текущую неделю

Предлагаем еще раз ознакомиться с ценовой политикой и разделением трибун в зависимости от категории клубных карт , а затем обязательно заглянуть в пункты продажи.

Фан-шоп на "Борисов-Арене" (ул. Гагарина, 119):

вторник - суббота, 8-12 января, - 10.00-18.00;

воскресенье - понедельник, 13-14 января, - выходные.

Офис компании Ticketpro в Минске (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа):

вторник - пятница, 8-11 января, - 9.00-19.00;

суббота - воскресенье, 12-13 января, - 10.00-18.00;

понедельник, 14 января, - 9.00-19.00.

При себе нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь клубные карты-2018!

Отметим, что на сектора D1, G1, G2, A3, F2, F3, Н1 (полностью), сектор В2 (ряды 4-11) нельзя приобрести клубные карты категории "Экстра", поскольку эти места могут подпасть под квоту УЕФА в еврокубковых противостояниях.

Для приобретения клубных карт "Льготная" и "Льготная Евро" необходимо предъявить документы, дающие право на получение льготы.

Владельцы клубных карт должны заполнить специальные анкеты в местах продаж (только те, кто не заполнял ранее или у кого изменились контактные данные). Без соблюдения данного условия восстановить свои карты в случае потери будет невозможно.

Напоминаем, что клубные карты - это гарантированное место на "Борисов-Арене", в том числе в поединках квалификационных раундов еврокубков, а также возможность пользоваться различными скидками, например, через дисконтную программу ФК БАТЭ, при приобретении фирменной атрибутики и в точках питания на нашем любимом стадионе.

К победе - вместе!