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Саснович сумела выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв первый сет австалийке Хон со счетом 0:6
09.01.2019 11:29 — Новости Спорта | БелТА
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке за выход в четвертьфинал с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161) белоруска проиграла первую партию с сухим счетом 0:6. Во втором сете Александра Саснович уступила два первых гейма, но сумела собраться и выиграла 6:3. В решающей партии белоруска не упустила инициативу и довела ее до победы - 6:3.
На старте соревнований Александра Саснович одержала победу над десятой ракеткой планеты россиянкой Дарьей Касаткиной - 6:1, 6:4.
В борьбе за выход в полуфинал Александра Саснович встретится со швейцарской теннисисткой Тимеей Бачински (192).-0-
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Саснович сумела выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв первый сет австалийке Хон со счетом 0:6
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в австралийском Сиднее,...
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