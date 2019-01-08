Саснович сумела выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв первый сет австалийке Хон со счетом 0:6

Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке за выход в четвертьфинал с австралийской теннисисткой Присциллой Хон (161) белоруска проиграла первую партию с сухим счетом 0:6. Во втором сете Александра Саснович уступила два первых гейма, но сумела собраться и выиграла 6:3. В решающей партии белоруска не упустила инициативу и довела ее до победы - 6:3.

На старте соревнований Александра Саснович одержала победу над десятой ракеткой планеты россиянкой Дарьей Касаткиной - 6:1, 6:4.

В борьбе за выход в полуфинал Александра Саснович встретится со швейцарской теннисисткой Тимеей Бачински (192).-0-