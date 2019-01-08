Пресс-служба «Днепра» подтвердила информацию о возможном слиянии с «Лучом», сообщает Telegram-канал «Родны футбол».

«На сегодняшний день можем сказать, что разговоры об объединении есть и ведутся они на самом верху. Мы подробностей, к сожалению, не знаем. Как только что-то станет известно, мы сообщим. А будет какое-то объединение или нет – неизвестно», – сообщила пресс-служба могилевчан.

Ранее сообщалось , что новая команда будет базироваться в Могилеве и выступит в высшей лиге. Главным тренером станет один из белорусских специалистов, который ныне находится без работы.