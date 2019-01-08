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Пресс-служба «Днепра» подтвердила информацию о возможном слиянии с «Лучом»
09.01.2019 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба «Днепра» подтвердила информацию о возможном слиянии с «Лучом», сообщает
«На сегодняшний день можем сказать, что разговоры об объединении есть и ведутся они на самом верху. Мы подробностей, к сожалению, не знаем. Как только что-то станет известно, мы сообщим. А будет какое-то объединение или нет – неизвестно», – сообщила пресс-служба могилевчан.
Ранее
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Пресс-служба «Днепра» подтвердила информацию о возможном слиянии с «Лучом», сообщает Telegram-канал «Родны футбол».
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