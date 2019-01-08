10 правил безопасного катания на тюбинге-ватрушке

Тюбинг стремительно завоевывает популярность в нашей стране. Легкие, удобные, яркие надувные санки стали настоящим хитом продаж этой зимы среди любителей активного отдыха. Однако тема, о которой хочется поговорить, — безопасность. Ни для кого не секрет, что скорость, которую могут развивать надувные санки, очень велика. Это достигается за счет специального ПВХ покрытия, которое минимизирует трение санок о поверхность. Экстрима добавляет и то, что тюбинг не оборудован тормозом, да и управлять им практически нереально. Опытные пользователи, конечно, могут незначительно корректировать траекторию с помощью наклонов корпуса, но вряд ли можно требовать таких навыков от маленького ребенка. В связи с этим, представляем вашему вниманию 10 правил катания на «ватрушках», которые сведут к минимуму возможные травмы и прочие неприятности.
- Используйте тюбинги, подходящие по размеру
Взрослому человеку будет некомфортно на «ватрушке» маленького диаметра – ноги могут задевать трассу. К тому же устойчивой такая «конструкция» не будет, велики шансы перевернуться. Маленького ребенка, напротив, не стоит сажать в большой тюбинг – он попросту «утонет» в нем, да и до ручек дотянуться ему будет сложно. Из таких санок ему будет просто вылететь. В тюбинге должно быть комфортно сидеть, расстояние от земли до ног должно быть около 10 см. Обращайте внимание на такую характеристику, как максимальный допустимый вес, и не превышайте его.
- Катайтесь на специально оборудованных трассах
Это, наверное, главное правило, несоблюдение которого чаще всего приводит к печальным последствиям. Специальный склон для тюбинга, как правило, представляет собой желоб, там минимальна вероятность вылететь с трассы. Если уж вы выбрали для катания трассу неподготовленную, обязательно исследуйте ее на пригодность. Рекомендуемый уклон горы – не более 20 градусов, в противном случае разгон тюбинга будет слишком сильным. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, не должно быть деревьев, кустов, столбов и других препятствий, в которые можно врезаться на большой скорости. Учтите, что «ватрушкой» управлять почти невозможно, к тому же она имеет свойство крутиться вокруг своей оси и есть вероятность, что вы вообще не будете видеть, куда едете. Большую опасность для катающихся на тюбингах представляют трамплины, даже на первый взгляд небольшие — из-за небольшого веса в полете тюбинг легко может перевернуться.
- Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с другом
Если одна из «ватрушек» перевернется, остальные поступят точно таким же образом. В такой «куче» вам вряд ли удастся избежать травм.
- Опасно кататься на санках вдвоем, вместе с детьми
Детям лучше кататься отдельно на тюбинге, подходящем по размеру. В противном случае вам придется держать одной рукой ребенка, а другой – «ватрушку». При внештатной ситуации вы оба рискуете вылететь. Ребенок в данном случае рискует сильнее, т.к. плотная посадка у него отсутствует. Если очень хочется кататься вдвоем, лучше использовать двухместные тюбинги.
- Следите, чтобы на вашем пути не было других катающихся
Прежде чем начать спуск, убедитесь, что предыдущий съехавший освободил трассу. Сами не задерживайтесь внизу склона после остановки и сразу отходите в сторону. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься обратно по склону, где катаются люди. Учтите, что катание на одном склоне совместно с катающимися на любых санках (металлических, пластмассовых, деревянных), снегокатах и других снарядах может привести к травам и повреждению «ватрушек».
- Запрещено привязывать сноутюбы к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям
Во-первых, транспортировочный трос стандартной «ватрушки» не предназначен для такой нагрузки, а это значит, что он может лопнуть. Во-вторых, водитель в порыве азарта легко может разогнаться до действительно высокой скорости, на которой любая кочка на земле может оказаться фатальной для сидящего на тюбинге. При повороте «ватрушку» может занести и она рискует оказаться под колесами автомобиля или перевернуться. Если уж вы все же решили поразвлечься подобным образом, не превышайте скорость в 30 км/ч, катайтесь по прямой траектории. А уж детей развлекать подобным образом не рекомендуется ни в коем случае!
- Катайтесь только сидя
Лежа на животе, на коленях и других позах катание опасно. В подобных позах вы едва ли сможете крепко держаться за ручки тюбинга, что может привести к падению. Помните, что торможение руками, ногами и вообще касание земли на скорости – недопустимо.
- Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения!
Оценить реальную опасность спуска «под градусом» довольно сложно. Горки кажутся не такими уж высокими и крутыми, скорость – небольшой, склон – безлюдным. Возможные последствия оставим без комментариев.
- Перед каждым катанием проверяйте состояние ватрушки
Между камерой и чехлом не должно быть мусора, льда и других посторонних предметов. Камера должна быть хорошо накачена и не деформирована. Проверьте швы и места крепления ручек к чехлу на прочность.
- Выбирайте качественные тюбинги
Помните, что от этого зависит ваша безопасность! Не стоит экономить и покупать самые дешевые «ватрушки». В лучшем случае они просто быстро придут в негодность, благодаря дешевым материалам, в худшем – могут повредиться прямо во время спуска и причинить массу неприятностей владельцу.
Таким образом,