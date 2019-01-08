«Ювентус» хочет подписать Альбу летом 2020 года как свободного агента

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе.

Представители туринского клуба связывались с агентом футболиста Висенте Флоресом, чтобы тот убедил своего клиента перейти в «Ювентус» по окончании срока контракта с «Барсой».

Действующее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до лета 2020 года, в нем прописаны отступные в 150 миллионов евро.

29-летний испанец хотел бы продлить контракт, но «Барселона» пока не готова удовлетворить его требования по зарплате.

Сообщается, что в борьбу за Альбу также готов вступить «Манчестер Юнайтед».

Защитник выступает за «Барселону» с 2012 года после перехода из «Валенсии» за 16 миллионов евро. За это время он провел за каталонцев более 250 матчей.