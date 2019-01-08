Дмитрий Климович: «Даже не позвонили и не сказали, что не видят меня в команде. Просто известили, что нового контракта подписывать не будем»

Покинувший «Торпедо-БелАЗ» защитник Дмитрий Климович рассказал, почему не остался в жодинском клубе.

– Как вообще восприняли решение руководства не подписывать с вами новый контракт?

– Думаю, испытывал те же чувства, что и все люди. Для меня решение стало неожиданным и непонятным. Вроде, много играл, постоянно выходил в старте, приносил пользу клубу. Но у каждого свое видение того, как должна развиваться и строиться команда. Руководство посчитало, что я не помощник в следующем сезоне. Что ж, остается только принять это [решение].

– Как и от кого узнали, что в следующем сезоне вас не будет в команде?

– Честно, не знаю, кто на тот момент принимал решения по будущему игроков. Информация появилась 8-го числа, но мне все стало известно намного раньше. Примерно за пару дней до Нового года об этом известили. Со мной никто не пытался договориться. Никаких новых условий не предлагали. Да что говорить, даже не позвонили и не сказали, что не видят меня в команде. Просто известили, что нового контракта подписывать не будем.

– Может, это решение Скрипченко?

– На тот момент еще не было стопроцентной информации о его назначении. Только ходили какие-то слухи и домыслы. Не знаю даже, кто так решил. Хотя перед отпуском разговаривал с Олегом Михайловичем [Кубаревым] и он, вроде, хотел, чтобы я остался в команде. В принципе, условились с ним на том, что встретимся после 20-х чисел и обговорим детали, – сказал Климович в интервью Владиславу Воронину.