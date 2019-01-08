﻿ Дмитрий Климович: «Даже не позвонили и не сказали, что не видят меня в команде. Просто известили, что нового контракта подписывать не будем». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Климович: «Даже не позвонили и не сказали, что не видят меня в команде. Просто известили, что нового контракта подписывать не будем»

09.01.2019 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Покинувший «Торпедо-БелАЗ» защитник Дмитрий Климович рассказал, почему не остался в жодинском клубе.

– Как вообще восприняли решение руководства не подписывать с вами новый контракт?

– Думаю, испытывал те же чувства, что и все люди. Для меня решение стало неожиданным и непонятным. Вроде, много играл, постоянно выходил в старте, приносил пользу клубу. Но у каждого свое видение того, как должна развиваться и строиться команда. Руководство посчитало, что я не помощник в следующем сезоне. Что ж, остается только принять это [решение].

– Как и от кого узнали, что в следующем сезоне вас не будет в команде?

– Честно, не знаю, кто на тот момент принимал решения по будущему игроков. Информация появилась 8-го числа, но мне все стало известно намного раньше. Примерно за пару дней до Нового года об этом известили. Со мной никто не пытался договориться. Никаких новых условий не предлагали. Да что говорить, даже не позвонили и не сказали, что не видят меня в команде. Просто известили, что нового контракта подписывать не будем.

– Может, это решение Скрипченко?

– На тот момент еще не было стопроцентной информации о его назначении. Только ходили какие-то слухи и домыслы. Не знаю даже, кто так решил. Хотя перед отпуском разговаривал с Олегом Михайловичем [Кубаревым] и он, вроде, хотел, чтобы я остался в команде. В принципе, условились с ним на том, что встретимся после 20-х чисел и обговорим детали, – сказал Климович в интервью Владиславу Воронину. 

«Решение стало неожиданным и непонятным». Реакция игрока на то, что происходит с «Торпедо-БелАЗ»

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покинувший «Торпедо-БелАЗ» защитник Дмитрий Климович рассказал, почему не остался в жодинском клубе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» хочет подписать Альбу летом 2020 года как свободного агента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика