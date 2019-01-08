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В случае победы над норвежцами сборная Беларуси выйдет на чемпионат Европы
09.01.2019 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2019. В гостях команд сразится с Норвегией.
Для выхода в финальную стадию континентального форума белорусам достаточно выиграть с любым счетом.
Поражение со счетом 2:3 переместит белорусов на второе место в группе Е. Тогда команда сможет попасть на Евро, если войдет в пятерку лучших среди всех вторых дружин.
Проиграв со счетом 1:3 или 0:3, белорусы останутся за бортом чемпионата Европы.
Игра Норвегия – Беларусь начнется в 22.00 по белорусскому времени. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
Положение команд в группе Е: Испания – 14 (6), Беларусь – 11 очков (5 игр), Норвегия – 8 (5), Грузия – 0 (6).
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Сегодня сборная Беларуси проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2019.
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