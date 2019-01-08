|
Квалификация ЧЕ-2019. Беларусь сыграет с Норвегией
09.01.2019 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы против норвежцев.
Чемпионат Европы-2019
Мужчины
Квалификация
Группа Е
Грузия – Испания – 0:3 (10:25, 21:25, 18:25)
9 января, 15.00
Норвегия – Беларусь
9 января, 22.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Примечание: время начала матчей белорусское.
Группа Е: Испания – 14 (6), Беларусь – 11 очков (5 игр), Норвегия – 8 (5), Грузия – 0 (6).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы против норвежцев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)