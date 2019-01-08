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Вергейчик перешел в минское «Динамо»

09.01.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации Tribuna.com, белорусский нападающий Кирилл Вергейчик заключил контракт с минским «Динамо». 

Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов клуба

С 2016 года Вергейчик выступал за «Витебск». 

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 30 матчей в высшей лиге, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. 

Недавно сам Вергейчик заявил, что не прочь продолжить карьеру в минском «Динамо», потому что в детстве болел за этот клуб. Его отец, Юрий Вергейчик, начинал карьеру именно в столичном клубе. 

 
Теги: Витебск
 
 
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По информации Tribuna.com, белорусский нападающий Кирилл Вергейчик заключил контракт с минским «Динамо».
 
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