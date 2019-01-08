Вергейчик перешел в минское «Динамо»

По информации Tribuna.com, белорусский нападающий заключил контракт с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов клуба .

С 2016 года Вергейчик выступал за «Витебск».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 30 матчей в высшей лиге, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Недавно сам Вергейчик заявил , что не прочь продолжить карьеру в минском «Динамо», потому что в детстве болел за этот клуб. Его отец, Юрий Вергейчик, начинал карьеру именно в столичном клубе.