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Вергейчик перешел в минское «Динамо»
09.01.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, белорусский нападающий
Ранее сообщалось, что форвард
С 2016 года Вергейчик выступал за «Витебск».
В минувшем сезоне 27-летний форвард
Недавно сам Вергейчик
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По информации Tribuna.com, белорусский нападающий Кирилл Вергейчик заключил контракт с минским «Динамо».
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