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Шикавка дебютировал за «Ларису» в матче с «Астерасом» и был заменен на 80-й минуте
09.01.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1/8 финала Кубка Греции «Лариса» на своем поле обыграла «Астерас».
В составе хозяев дебютировал белорусский нападающий Евгений Шикавка. Форвард не отметился результативными действиями и был заменен на 80-й минуте.
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В матче 1/8 финала Кубка Греции «Лариса» на своем поле обыграла «Астерас».
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