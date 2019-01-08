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«Ислочь» открыла пятый филиал ДЮСШ в Минском районе
09.01.2019 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ислочь»
Занятия будут проводиться по вторникам (14.25) и субботам (13.30) в cпортивном зале Озерцовской средней школы. Заниматься смогут мальчики 2011-2012 годов рождения.
Одна группа уже сформирована, но набор продолжается. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте
Это уже пятый филиал школы «Ислочи» в Минском районе. Ранее их открыли в Боровлянах, Заславле, Ждановичах и Дубовлянах.
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«Ислочь» объявила об открытии филиала ДЮСШ в агрогородке Озерцо.
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