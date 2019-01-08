«Ислочь» открыла пятый филиал ДЮСШ в Минском районе

«Ислочь» объявила об открытии филиала ДЮСШ в агрогородке Озерцо.

Занятия будут проводиться по вторникам (14.25) и субботам (13.30) в cпортивном зале Озерцовской средней школы. Заниматься смогут мальчики 2011-2012 годов рождения.

Одна группа уже сформирована, но набор продолжается. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте .

Это уже пятый филиал школы «Ислочи» в Минском районе. Ранее их открыли в Боровлянах, Заславле, Ждановичах и Дубовлянах.