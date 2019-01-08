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Недосеков, Холодович, Талай, Герман и Арзамасова и еще пять белорусов могут войти в состав сборной Европы на матч с США

09.01.2019 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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9-10 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между сборными Европы и США. 

В составе команды Европы могут выступить и белорусские спортсмены. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на председателя БФЛА Вадима Девятовского.

«Прыгун в высоту Максим Недосеков, Татьяна Холодович, наши бегуньи Алина Талай, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, должны войти в состав сборной Европы», – рассказал Девятовский.
 

Девятовский отметил, что для принимающей стороны участие белорусских атлетов в команде важно и подчеркнул, что соревнования станут одними из самых запоминающимися, и многие коллеги из других федераций уже завидуют БФЛА.

Белорусские атлеты не скрывают своего желания попасть в команду, уверяя, что покажут самые высокие результаты.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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9-10 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между сборными Европы и США.
 
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