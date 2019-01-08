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Mash: экспертиза МВД подтвердила побои у жены Глушакова. Она обвинила игрока в избиении
09.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полиция может возбудить уголовное дело против полузащитника
Супруга футболиста подавала заявление о том, что муж распускал руки и грозил убить ее.
Как сообщает телеграм-канал Mash, экспертиза МВД показала, что жене Глушакова были нанесены побои легкой степени.
На днях супругов вызывали для дачи повторных показаний.
Следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело в отношении игрока или нет.
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Полиция может возбудить уголовное дело против полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова из-за действий в отношении жены Дарьи.
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