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Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС. Лебедев не идет на выборы
09.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, скорее всего, не будет участвовать в выборах президента
«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы
Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — сказал Лебедев.
Свои кандидатуры не стали выдвигать глава оргкомитета «Россия-2018»
Таким образом, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого на пост главы РФС ранее
«Кандидат в итоге только один — можно поздравлять Дюкова с новой должностью», —
Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко
22 февраля состоится отчетно-выборная конференция, на которой пройдут выборы президента РФС.
Ранее сообщалось, что в команду Дюкова в РФС войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.
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Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, скорее всего, не будет участвовать в выборах президента РФС.
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