Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС. Лебедев не идет на выборы

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, скорее всего, не будет участвовать в выборах президента .

«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду.

Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — сказал Лебедев.

Свои кандидатуры не стали выдвигать глава оргкомитета «Россия-2018» и генеральный директор РФС Александр Алаев.

Таким образом, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого на пост главы РФС ранее выдвинули ряд региональных футбольных федераций, фактически остается единственным кандидатом на эту должность.

«Кандидат в итоге только один — можно поздравлять Дюкова с новой должностью», — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС, который занимал с 2015 года. Временно его заменяет президент Российской премьер-лиги .

22 февраля состоится отчетно-выборная конференция, на которой пройдут выборы президента РФС.

Ранее сообщалось, что в команду Дюкова в РФС войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

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