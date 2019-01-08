﻿ Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС. Лебедев не идет на выборы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС. Лебедев не идет на выборы

09.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, скорее всего, не будет участвовать в выборах президента РФС.

«Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду.

Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации», — сказал Лебедев.

Свои кандидатуры не стали выдвигать глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и генеральный директор РФС Александр Алаев.

Таким образом, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, которого на пост главы РФС ранее выдвинули ряд региональных футбольных федераций, фактически остается единственным кандидатом на эту должность.

«Кандидат в итоге только один — можно поздравлять Дюкова с новой должностью», — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС, который занимал с 2015 года. Временно его заменяет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

22 февраля состоится отчетно-выборная конференция, на которой пройдут выборы президента РФС.

Ранее сообщалось, что в команду Дюкова в РФС войдут экс-гендиректор петербуржцев Максим Митрофанов и экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Запомните Мутко в русском футболе: он привел Хиддинка, запутался с лимитом, организовал дикий контракт Капелло

«У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко». Теперь он появился у строительства и ЖКХ

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, скорее всего, не будет участвовать в выборах президента РФС.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Недосеков, Холодович, Талай, Герман и Арзамасова и еще пять белорусов могут войти в состав сборной Европы на матч с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика