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Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы по волейболу
09.01.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче квалификации Евро-2019 сборная Беларуси в гостях обыграла Норвегию – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).
Эта победа позволила белорусам обойти испанцев и занять первое место в группе. Это значит, что команда Виктора Бекши пробилась на чемпионат Европы.
Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. В нем примут участие 24 сборные. Их разобьют на 4 группы по результатам жеребьевки, которая пройдет 16 января.
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В заключительном матче квалификации Евро-2019 сборная Беларуси в гостях обыграла Норвегию – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).
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