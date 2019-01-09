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Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы по волейболу

09.01.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном матче квалификации Евро-2019 сборная Беларуси  в гостях обыграла Норвегию – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

Эта победа позволила белорусам обойти испанцев и занять первое место в группе. Это значит, что команда Виктора Бекши пробилась на чемпионат Европы. 

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. В нем примут участие 24 сборные. Их разобьют на 4 группы по результатам жеребьевки, которая пройдет 16 января. 

Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы по волейболу

Фото: Белорусская федерация волейбола

 
 
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В заключительном матче квалификации Евро-2019 сборная Беларуси в гостях обыграла Норвегию – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).
 
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