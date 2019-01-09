Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы по волейболу

В заключительном матче квалификации Евро-2019 сборная Беларуси в гостях обыграла Норвегию – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

Эта победа позволила белорусам обойти испанцев и занять первое место в группе. Это значит, что команда Виктора Бекши пробилась на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. В нем примут участие 24 сборные. Их разобьют на 4 группы по результатам жеребьевки, которая пройдет 16 января.





Фото: Белорусская федерация волейбола