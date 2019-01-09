ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сидней (WTA). 1/4 финала. Саснович сыграет с Бачински около 5 утра по Минску

10.01.2019 01:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В четвертьфинале турнира в Сиднее белоруска Александра Саснович (33, WTA) сыграет со швейцаркой Тимеа Бачински (192). Матч начнется не ранее 05.00 по белорусскому времени. 

Сетка турнира здесь.

Sydney International

Сидней, Австралия

7 – 12 января 2019

Premier

Призовой фонд – 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Александра Саснович (Беларусь)  Тимеа Бачински (Швейцария)
6:3|0:0
Дата проведения
10 января, 04.09
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
10 января, 05.30
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
10 января, 07.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
10 января, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертьфинале турнира в Сиднее белоруска Александра Саснович (33, WTA) сыграет со швейцаркой Тимеа Бачински (192).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика