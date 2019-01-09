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Сидней (WTA). 1/4 финала. Саснович сыграет с Бачински около 5 утра по Минску
10.01.2019 01:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Сиднее белоруска Александра Саснович (33, WTA) сыграет со швейцаркой Тимеа Бачински (192). Матч начнется не ранее 05.00 по белорусскому времени.
Сетка турнира
Sydney International
Сидней, Австралия
7 – 12 января 2019
Premier
Призовой фонд – 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Сиднее белоруска Александра Саснович (33, WTA) сыграет со швейцаркой Тимеа Бачински (192).
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