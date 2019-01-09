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Матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели

10.01.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о готовящихся изменениях в календаре Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.

Dugout – платформа для уникального контента, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы и сотрудничает более чем с 80 командами в общей сложности.

«От очень хороших источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные.

Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели.

Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке. Изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах», – написал Ричардсон в своем твиттере.

В декабре похожую информацию публиковал Bild. Сообщалось, что президент «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли предлагает изменить формат Лиги чемпионов.

Аньелли хочет, чтобы в турнире вместо 8 групп по 4 команды было 4 группы по 8 команд. Таким образом, команды проведут по 14 матчей в группе и получат больше денег.

Перед Рождеством об этом же писал Der Spiegel, но УЕФА тогда категорически опроверг информацию: «УЕФА и президент никогда не обсуждали возможность проведения матчей Лиги чемпионов на выходных.

Утверждения в прессе об обратном совершенно необоснованны. Хотелось бы, чтобы СМИ проверяли достоверность своей информации, прежде чем публиковать такие истории».

Глава организации Александер Чеферин еще в июне 2017 года говорил, что перенос матчей Лиги чемпионов на выходные невозможен.

Напомним, что с 2021 года появится третий еврокубок, а в трех турнирах будут играть 96 клубов.

В ноябре благодаря Football Leaks стало известно, что «Барселона», «Реал», «МЮ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать закрытую Суперлигу в 2021 году.

Суперлига – мощь. Она сделает футбол лучше

 
 
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Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о готовящихся изменениях в календаре Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.
 
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