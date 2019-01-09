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Матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов – на середину недели
10.01.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о готовящихся изменениях в календаре Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.
Dugout – платформа для уникального контента, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы и сотрудничает более чем с 80 командами в общей сложности.
«От очень хороших источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные.
Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели.
Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке. Изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах», – написал Ричардсон в своем твиттере.
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Утверждения в прессе об обратном совершенно необоснованны. Хотелось бы, чтобы СМИ проверяли достоверность своей информации, прежде чем публиковать такие истории».
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Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о готовящихся изменениях в календаре Лиги чемпионов и европейских чемпионатов.
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