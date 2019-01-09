Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Сиднее

Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) стала первой полуфиналисткой турнира в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белоруска в двух сетах обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (192) - 6:3, 6:3.

До этого Александра Саснович победила десятую ракетку планеты россиянку Дарью Касаткину и австралийскую теннисистку Присциллу Хон (161).

В борьбе за попадание в финал Александра Саснович встретится с победительницей матча между вторым номером мирового рейтинга немкой Ангеликой Кербер и чешкой Петрой Квитовой, занимающей 8-е место в рейтинге WTA.-0-