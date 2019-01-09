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В финальной стадии квалификации Australian Open Говорцова сыграет с японкой Дои

10.01.2019 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге квалификации Australian Open белоруска Ольга Говорцова (390, WTA) обыграла люксембуржку Мэнди Минеллу (103).

Соперницей Говорцовой по финальной стадии квалификации стала японка Мисаки Дои (133). Матч пройдет 12 января. Время его начала пока неизвестно. 

 
 
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Во втором круге квалификации Australian Open белоруска Ольга Говорцова (390, WTA) обыграла люксембуржку Мэнди Минеллу (103).
 
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