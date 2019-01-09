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Спортивный директор «Кишварды» заявил, что Милевский возвращается в брестское «Динамо»
10.01.2019 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что украинский нападающий Артем Милевский покидает клуб, сообщает
Ревеш заявил, что Милевский возвращается в брестское
Милевский был одним из лидеров «Динамо», но клуб решил расстаться с ним, после конфликта его, Павла Савицкого и капитана команды Алексея Гавриловича с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Из тройки игроков в стане «бело-голубых» остался лишь Савицкий.
Позже новый рулевой брестчан Марцел Личка рассказал, что, по словам Шпилевского, Милевский, Савицкий и Гаврилович
В прошлом сезоне Милевский
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Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что украинский нападающий Артем Милевский покидает клуб, сообщает nemzetisport.hu.
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