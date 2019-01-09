Спортивный директор «Кишварды» заявил, что Милевский возвращается в брестское «Динамо»

Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что украинский нападающий Артем Милевский покидает клуб, сообщает nemzetisport.hu .

Ревеш заявил, что Милевский возвращается в брестское , которое покинул прошлым летом.

Милевский был одним из лидеров «Динамо», но клуб решил расстаться с ним, после конфликта его, Павла Савицкого и капитана команды Алексея Гавриловича с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Из тройки игроков в стане «бело-голубых» остался лишь Савицкий.

Позже новый рулевой брестчан Марцел Личка рассказал, что, по словам Шпилевского, Милевский, Савицкий и Гаврилович выпивали в бане.

В прошлом сезоне Милевский набрал 10 (3+7) результативных баллов в 14 матчах за «Динамо» в чемпионате Беларуси. В 8 матчах за «Кишварду» результативными действиями форвард не отметился.