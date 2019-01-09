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Спортивный директор «Кишварды» заявил, что Милевский возвращается в брестское «Динамо»

10.01.2019 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что украинский нападающий Артем Милевский покидает клуб, сообщает nemzetisport.hu.

Ревеш заявил, что Милевский возвращается в брестское «Динамо», которое покинул прошлым летом.

Милевский был одним из лидеров «Динамо», но клуб решил расстаться с ним, после конфликта его, Павла Савицкого и капитана команды Алексея  Гавриловича с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Из тройки игроков в стане «бело-голубых» остался лишь Савицкий. 

Позже новый рулевой брестчан Марцел Личка рассказал, что, по словам Шпилевского, Милевский, Савицкий и Гаврилович выпивали в бане.

В прошлом сезоне Милевский набрал 10 (3+7) результативных баллов в 14 матчах за «Динамо» в чемпионате Беларуси. В 8 матчах за «Кишварду» результативными действиями форвард не отметился. 

 

 

 
 
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Спортивный директор директор «Кишварды» Аттила Ревеш заявил, что украинский нападающий Артем Милевский покидает клуб, сообщает nemzetisport.hu.
 
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