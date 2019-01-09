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Ивашко сыграет с Оливо в полуфинале турнира в Канберре
10.01.2019 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1/4 финала челленджера в Канберре белорус
В полуфинале Ивашко встретится с аргентинцем Ренцо Оливо (331).
Матч пройдет 11 января и начнется не ранее 03.30 по белорусскому времени.
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В матче 1/4 финала челленджера в Канберре белорус Илья Ивашко (94, ATP) обыграл француза Элиота Беншетри (271).
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