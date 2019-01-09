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Артем Соловей: «Предполагаю, что те, у кого действуют соглашения, будут тренироваться, начнут «предсезонку». А остальные поработают на неофициальной основе»

10.01.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Артем Соловей заявил, что будет тренироваться с минским «Динамо», несмотря на отсутствие нового контракта.

– В прессе уже, в принципе, все написали. В четверг все выходят из отпуска. Челядинский будет первое время работать с футболистами, пока не назначат главного тренера. Возможно, это продлится пару недель. Нужно, чтобы люди вышли и начали работу.

– А как же вопрос с контрактами футболистов?

– Предполагаю, что те, у кого действуют соглашения, будут тренироваться, начнут «предсезонку». А остальные, не имеющие действующих контрактов, скажем так, поработают на неофициальной основе. Пока основной тренер не появится, не начнет формирование своего состава. В четверг я сам поеду тренироваться, как уже сказал, под руководством Челядинского, – цитирует Соловья «Спортивная панорама».

 
 
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Полузащитник Артем Соловей заявил, что будет тренироваться с минским «Динамо», несмотря на отсутствие нового контракта.
 
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