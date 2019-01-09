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Габриэл Жезус сделал первый покер в карьере. В матче с «Бертоном»
10.01.2019 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Покер сделал нападающий «горожан»
Жезус впервые в карьере забил 4 мяча в одной игре. Ранее он делал хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (6:0).
21-летний бразилец во второй раз забил три или более мячей на «Этихад Стэдиум» в составе «Сити». Только Карлос Тевес (4) и
С подробной статистикой Жезуса можно ознакомиться
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«Манчестер Сити» разгромил «Бертон» (9:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
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