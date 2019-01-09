Габриэл Жезус сделал первый покер в карьере. В матче с «Бертоном»

разгромил «Бертон» (9:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Покер сделал нападающий «горожан» , забивший на 30-й, 34-й, 57-й и 65-й минутах.

Жезус впервые в карьере забил 4 мяча в одной игре. Ранее он делал хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (6:0).

21-летний бразилец во второй раз забил три или более мячей на «Этихад Стэдиум» в составе «Сити». Только Карлос Тевес (4) и (10) делали это чаще.

С подробной статистикой Жезуса можно ознакомиться здесь .