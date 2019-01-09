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СК возбудил уголовное дело из-за подкупа участников спортивных соревнований. Трех бывших спортсменов заключили под стражу

10.01.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Следственный комитет возбудил уголовные дела в по фактам мошенничества при проведении спортивных соревнований. 

«Центральным аппаратом Следственного комитета по материалам ГУБОПиК МВД возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и подкупа участников профессиональных спортивных соревнований.

В отношении трех человек, в прошлом являвшихся профессиональными спортсменами, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время правоохранительными органами проверяется причастность ряда лиц к совершению противоправных действий. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается в рассылке Следственного комитета.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовные дела в по фактам мошенничества при проведении спортивных соревнований.
 
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