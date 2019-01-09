Белорусы ставят на баскетбол чаще, чем на хоккей

Букмекерская компания Parimatch опубликовала виды спорта, на которые белорусы ставили чаще всего.

Самым популярным видом спорта оказался футбол – 40,5 процентов ставок. Отметим, что во время ЧМ-2018 этот показатель достал практически 50 процентов. Самым популярным событием, на которое ставили белорусы, стал матч ЧМ-2018 Россия – Хорватия (Parimatch принял 54080 прогнозов).

Второе место занял баскетбол (13 процентов), третье – хоккей (12,8), немного ниже показатель у тенниса (12,4).

Далее идут волейбол (8,2 процента), настольный теннис (5,0), киберспорт (2,7%) и гандбол (1,9%).

Подробную статистику по месяцам и другие интересные факты читайте в материале, опубликованном в официальном блоге Parimatch на Tribuna.com .