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Белорусы ставят на баскетбол чаще, чем на хоккей

10.01.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерская компания Parimatch опубликовала виды спорта, на которые белорусы ставили чаще всего.

Самым популярным видом спорта оказался футбол – 40,5 процентов ставок. Отметим, что во время ЧМ-2018 этот показатель достал практически 50 процентов. Самым популярным событием, на которое ставили белорусы, стал матч ЧМ-2018 Россия – Хорватия (Parimatch принял 54080 прогнозов).

Второе место занял баскетбол (13 процентов), третье – хоккей (12,8), немного ниже показатель у тенниса (12,4).

Далее идут волейбол (8,2 процента), настольный теннис (5,0), киберспорт (2,7%) и гандбол (1,9%).

Подробную статистику по месяцам и другие интересные факты читайте в материале, опубликованном в официальном блоге Parimatch на Tribuna.com.

Самые популярные виды спорта по ставкам в Беларуси за 2018 год

 
 
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Букмекерская компания Parimatch опубликовала виды спорта, на которые белорусы ставили чаще всего.
 
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