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Андрей Каряка: «Преждевременно комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо»
10.01.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».
«Пока комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо», преждевременно. В ближайшее время может появиться больше информации. А так желание поработать главным тренером есть», – сайту
Ранее сообщалось о том, что Сергей Гуренко покинет пост главного тренера минского «Динамо». Одним из возможных кандидатов на должность называется 40-летний Каряка. Также сообщалось том, что Андрей Тихонов может стать главным тренером «Динамо». Сегодня специалист эту информацию подтвердил, но сообщил, что сторонам не удалось договориться.
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Бывший тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».
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