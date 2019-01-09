Андрей Каряка: «Преждевременно комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо»

Бывший тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

«Пока комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо», преждевременно. В ближайшее время может появиться больше информации. А так желание поработать главным тренером есть», – сайту Sport24.ru .

Ранее сообщалось о том, что Сергей Гуренко покинет пост главного тренера минского «Динамо». Одним из возможных кандидатов на должность называется 40-летний Каряка. Также сообщалось том, что Андрей Тихонов может стать главным тренером «Динамо». Сегодня специалист эту информацию подтвердил, но сообщил, что сторонам не удалось договориться.

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