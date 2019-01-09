ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Каряка: «Преждевременно комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо»

10.01.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».

«Пока комментировать, что я могу возглавить минское «Динамо», преждевременно. В ближайшее время может появиться больше информации. А так желание поработать главным тренером есть», – сайту Sport24.ru.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Гуренко покинет пост главного тренера минского «Динамо». Одним из возможных кандидатов на должность называется 40-летний Каряка. Также сообщалось том, что Андрей Тихонов может стать главным тренером «Динамо». Сегодня специалист эту информацию подтвердил, но сообщил, что сторонам не удалось договориться.

Андрей Тихонов: «Мы встречались c минским «Динамо», но нам не удалось договориться»

«Вы не знаете, кто новый хозяин?» «Динамо» вышло из отпуска полудублирующим составом и без главного тренера

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший тренер пермского «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал информацию о том, что он может возглавить минское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика